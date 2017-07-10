В Подмосковье задержана женщина, сбившая на автомобиле подростка

В Можайском районе Подмосковья женщина, сбив 13-летнего подростка, скрылась с места аварии. ДТП произошло 5 июля в поселке Красный Балтиец на улице Курсантской.

Нарушительницу удалось поймать по горячим следам. 55-летняя местная жительница находилась за рулем автомобиля иностранного производства и совершила наезд, двигаясь задним ходом, сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

В результате ДТП подросток получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В отношении правонарушительницы составлен протокол по ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Кроме того, возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.17

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