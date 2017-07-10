Крупный пожар в Москве: загорелся торговый центр, есть пострадавшие

Сегодня вечером в Москве произошел крупный пожар: загорелся торговый центр на Дмитровском шоссе. Как сообщила пресс-службе столичного главка МЧС, в связи с плотным задымлением в здании в 19:01 мск ранг пожара повышен до более опасного – №4.

Информация о ЧП поступила в МЧС в 17:39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании имеется задымление.

«В целях безопасности, пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией проводят эвакуацию людей. В результате происшествия имеются пострадавшие», – говорится в сообщении.

На место пожара были направлены 48 подразделений – более 150 человек личного состава Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, площадь задымления в загоревшемся торговом центре составляет 70 тысяч квадратных метров. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.07.17

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