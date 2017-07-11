Пожар в ТРЦ «Рио»: пострадали 18 человек, магазины разграблены

Стали известны новые подробности крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Рио», который загорелся в Москве накануне вечером. По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, в том числе ребенок, а сам ТРЦ подвергся разграблению мародеров.

В настоящее время в столичных больницах остаются 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Состояние десяти человек оценивается как средней и легкой степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Вместе с тем пожар стал поводом еще для одного ЧП. После ликвидации огня в ночь на 11 июля в здание торгового центра проникли мародеры. По данным источников телеканала «360», злоумышленники не тронули полностью выгоревшее помещение гипермаркета «О'Кей», но вскрыли «Связной» и другие оставшиеся более или менее целыми торговые точки. Так, был задержан гражданин Таджикистана, работавший в торговом центре уборщиком. Он пытался вынести золотые украшения, спрятав их в пакете.

Как сообщал «Новый День», пожар в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе произошел накануне вечером. Информация о ЧП поступила спасателям в 17:39 мск. В связи с плотным задымлением в здании, в 19:01 был объявлен ранг пожара №4.

Как уточнили в МЧС, более 3 тысяч человек было эвакуировано из здания в кратчайшие сроки, но, несмотря на это, в огненной ловушке оставались еще 4 человека.

Лишь в 21:31 возгорание, которое распространилось на 1000 квадратных метров, удалось локализовать. В 23:27 объявлена полная ликвидация пожара.

На месте происшествия работали 69 подразделений (245 человек личного состава). В общей сложности в тушении принимали участие более 400 человек и свыше 110 единиц специальной техники, включая два вертолета и пожарный поезд.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.17

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