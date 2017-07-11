В Москве мужчина поджег женщину

На севере Москвы мужчина облил женщину бензином и поджег. ЧП произошло на Ленинградском проспекте, передает «Рен ТВ». По предварительной информации, подозреваемый – 30-летний мужчина с татуированными руками по кличке Самара.

Как уточняет агентство «Москва», инцидент произошел во время застолья. По одной из версий, женщина попыталась прикурить сигарету, но у нее вспыхнули волосы. Несмотря на усилия ее знакомых, она получила тяжелые ожоги.

Сообщается, что пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями, и сейчас находится в реанимации.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.07.17

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