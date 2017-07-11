В Москве мужчина открыл стрельбу в офисе

В Москве мужчина ворвался в офис на Алтуфьевском шоссе и открыл беспорядочную стрельбу. По данным источников в правоохранительных органах, в результате одна из женщин, находящихся на месте ЧП, была тяжело ранена и скончалась.

Сообщается, что после случившегося мужчина предположительно выстрелил в себя. В пресс-службе столичного главка МВД РИА «Новости» подтвердили факт обнаружения двух тел в здании на Алтуфьевском шоссе.

Другие подробности пока не сообщаются. На место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.07.17

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