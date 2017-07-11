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СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в московском офисе

СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в московском офисе

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщина в офисе на Алтуфьевском шоссе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что мужчина убил женщину, а затем предположительно выстрелил в себя.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, на месте происшествия работают криминалисты.

Как уточняет Life, стрелявший был вооружен пистолетом с глушителем и целенаправленно выстрелил в женщину. По данным РИА «Новости», мужчина и его жертва были сожителями, в женщину было направлено не менее четырех выстрелов.

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