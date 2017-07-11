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Открывший стрельбу в московском офисе раньше служил в ГИБДД

Открывший стрельбу в московском офисе раньше служил в ГИБДД

Стали известны новые подробности стрельбы в московском офисе на Алтуфьевском шоссе. По данным источников «Интерфакса», мужчина расстрелял женщину из наградного оружия, ранее он служил в госавтоинспекции.

Сообщается, что мужчина – 1966 года рождения, а погибшая в результате стрельбы женщина, 1972 года рождения, ранее состояла с подозреваемым в отношениях, но на момент инцидента они расстались.

По «Московского комсомольца», Стрелок – бывший командир Центра специального назначения ГИБДД – 51-летний полковник Анатолий Соломахин.

Источники уточнили, что мужчина ранее работал в той же фирме, что и погибшая, но уволился несколькими неделями ранее.

Как сообщал «Новый День», по факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «убийство». Как сообщалось, мужчина произвел серию выстрелов в женщину, после чего предположительно выстрелил в себя.

Москва, Светлана Антонова

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