Открывший стрельбу в московском офисе раньше служил в ГИБДД

Стали известны новые подробности стрельбы в московском офисе на Алтуфьевском шоссе. По данным источников «Интерфакса», мужчина расстрелял женщину из наградного оружия, ранее он служил в госавтоинспекции.
Сообщается, что мужчина – 1966 года рождения, а погибшая в результате стрельбы женщина, 1972 года рождения, ранее состояла с подозреваемым в отношениях, но на момент инцидента они расстались.
По данным «Московского комсомольца», Стрелок – бывший командир Центра специального назначения ГИБДД – 51-летний полковник Анатолий Соломахин.
Источники уточнили, что мужчина ранее работал в той же фирме, что и погибшая, но уволился несколькими неделями ранее.
Как сообщал «Новый День», по факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «убийство». Как сообщалось, мужчина произвел серию выстрелов в женщину, после чего предположительно выстрелил в себя.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 11.07.17
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