Подмосковные чиновники потратили госпомощь инвалидам на мебель, бытовую и офисную технику

В Московской области разгорается скандал вокруг нецелевого использования средств, выделенных на социальную поддержку инвалидам по программе «Социальная защита населения Московской области на 2014-2018 годы». Как показала проверка Счетной палаты, чиновники потратили почти 22 млн рублей на мебель, офисную технику, холодильники, кухонное оборудование и другие полезные в хозяйстве вещи.

Как следует из материалов аудиторов, которые приводит Life, нецелевая растрата получилось из-за плохо прописанных ограничений в финансовых документах, которые касались «субсидий на иные цели». В итоге за два года учреждения здравоохранения Подмосковья потратили 21,86 миллиона на цели, не связанные с созданием доступной среды.

Всего в регионе на поддержку инвалидов за четыре года планируется потратить 3,9 млрд рублей, или по одному миллиарду в год. Для сравнения, на аренду люксовых иномарок аппарат губернатора тратит ежегодно по полтора миллиарда. Это выяснили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). За 2014-2015 годы на аренду тысячи представительских машин ушло 2,9 млрд рублей, отмечает издание.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.17

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