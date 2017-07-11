Навальному светит тюрьма: ФСИН требует для политика реальный срок заключения

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила в суд ходатайство о замене условного срока на реальный для скандального политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев.

Заявление уже зарегистрировано, но процессуальное решение по нему – о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению – пока не принято, передает РИА «Новости».

В рамках какого именно дела ФСИН просит ужесточить наказание, пока не сообщается.

Как сообщал «Новый День», в начале июля Навальный был письменно уведомлен ФСИН о возможной замене условного срока на реальный по «делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Предупреждение было вручено в спецприемнике, где политик отбывал административный арест после митинга 12 июня.

В феврале Кировский областной суд подтвердил пятилетний условный срок Алексею Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес». Пересмотр дела был связан с решением Страсбургского суда, который усмотрел нарушение прав подсудимых.

Кроме того, в декабре 2014 года Навальный получил три с половиной года лишения свободы условно по делу о хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше». Тогда его брат Олег Навальный получил реальный срок и сейчас отбывает наказание в колонии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.17

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