Нашелся ещё один фигурант скандала с гонками на Gelandewagen: пришел с повинной

Четвертый фигурант по резонансному уголовному делу о гонках с полицией «золотой молодежи» на элитном внедорожнике Mercedes–Benz– Gelandewagen явился в полицию с повинной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Против жителя Москвы 1996 года рождения уголовное дело в отношении выделено в отдельное производство после того как он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

В полиции уточнили, что молодой человек находился на территории юга России. Полицейские выехали в командировку для проверки указанной информации на место предполагаемого нахождения разыскиваемого, однако не нашли его там. Оперативники убедили родственников подозреваемого о необходимости его явки к инициатору розыска. 10 июля молодой человек прибыл в Москву и явился для проведения следственных действий, – говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Как сообщал «Новый День», гонки с полицией были устроены 22 мая прошлого года. Как следует из материалов уголовного дела, сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz. По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

В результате судебных разбирательств молодые люди были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти».

Позже Следственный комитет сообщил, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Еще одна участница «гонок» скандально известная стритресейша Мара Багдасарян, находившаяся в момент полицейской погони в Gelandewagen, избежала уголовного наказания.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.17

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