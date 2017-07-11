В Подмосковье 4-летняя девочка разбилась на квадроцикле

В подмосковном Раменском районе 4-летняя девочка получила серьезные травмы после падения с квадроцикла. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в воскресенье, 9 июля, на территории деревни Синьково. Девочка получила травмы в результате падения, самостоятельно сев на заведенный квадроцикл без присмотра взрослых.
«С множественными повреждениями пострадавшая была госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении СКР.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия.
Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 11.07.17
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