В Подмосковье 4-летняя девочка разбилась на квадроцикле

В подмосковном Раменском районе 4-летняя девочка получила серьезные травмы после падения с квадроцикла. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в воскресенье, 9 июля, на территории деревни Синьково. Девочка получила травмы в результате падения, самостоятельно сев на заведенный квадроцикл без присмотра взрослых.

«С множественными повреждениями пострадавшая была госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.17

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