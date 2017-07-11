Непростительная передышка: Россия «проспала» украинский вопрос

Россия позволила себе непростительную передышку в решении украинского вопроса. Теперь киевские власти, окрепшие за два года, начинают активно действовать, налаживая связи с НАТО, а Запад официально называет Москву – участником этого конфликта. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что Россия потеряла «политическую инициативу» в решении украинской проблемы. «Мы взяли политическую паузу: сначала ждали, кого изберут в Соединенных Штатах, потом ждали, кого изберут во Франции – и политическая инициатива в определённой степени была утеряна. Если на момент окончания 2014 года киевская власть находилась в состоянии глубокой защиты, то сейчас она в стадии определенного нападения. Эта передышка, которую мы позволили себе взять в украинском направлении, поспособствовала тому, что они пришли в себя и начали достаточно активно действовать», – считает Жарихин.

При этом, как отметил эксперт, страны Запада за это время стали более категоричны в вопросе позиционирования России.

«Что значит, тот факт, что Соединенные штаты готовы быть посредниками на переговорах России и Украины по украинскому вопросу? Это значит, что Россия объявляется одной из противостоящих сторон. Это объявление раньше делал Киев. Минское соглашение – главное содержание его в том, что Россия является одним из посредников, но не частью. Сейчас ревизии подвергается вот этот самый 14 ненаписанный пункт соглашения», – сказал он.

Эксперт напомнил, что такой позиции придерживаются Соединенные Штаты, ее повторил и новый президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы упустили момент, когда Франция и Германия фактически отказались быть операторами этого процесса и давить на Киев, чтобы они выполняли соглашения. Надо было перехватить дело и самим ставить условия Киеву», – считает Жарихин.

При этом он отметил, что Россия уже не может отказаться от участия в переговорах, так как в противном случае ее обвинят в том, что она не хочет восстановления мира на Украине.

С его точки зрения, ситуация с украинским кризисом для России складывается не в позитивном ключе, потому Москве уже нельзя бездействовать и продолжать дожидаться выборов президента или чемпионата мира по футболу 2018 года.

В этой связи Жарихин также обратил внимание, что процесс сближения Украины и НАТО фактически уже состоялся.

«Конечно, Украину принимать в НАТО не будут. Я думаю, что будет заключено двустороннее военное соглашение между США и Украиной», – сказал эксперт. Он также добавил, что в таком случае военные силы США будут присутствовать на территории «незалежной», а европейские – в качестве, например, советников.

«Надо понимать, что реально процесс уже произошел, входит Украина в НАТО или нет. Она уже практически стала частью военной машины Соединенных Штатов», – подчеркнул Жарихин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.07.17

У Трампа «связаны руки»: новые антироссийские санкции США были ожидаемы. / В Подмосковье 4-летняя девочка разбилась на квадроцикле. / Нашелся ещё один фигурант скандала с гонками на Gelandewagen: пришел с повинной. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»