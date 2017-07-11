Навальному опять повезло: суд вернул заявление ФСИН

История с заменой условного срока на реальный для скандального политика Алексея Навального начинает напоминать анекдот. Как выяснила «Газета.Ru», Симоновский суд Москвы вернул соответствующее заявление Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), поскольку в документе отсутствует необходимая подпись.

Как ранее сообщал «Новый День», заявление ФСИН было зарегистрировано. В начале июля Навальный был письменно уведомлен ФСИН о возможной замене условного срока на реальный по «делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Предупреждение было вручено в спецприемнике, где политик отбывал административный арест после митинга 12 июня.

Ранее ФСИН уже дважды обращалась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по первому приговору по делу «Кировлеса» в связи с систематическим нарушением им общественного порядка и двумя административными наказаниями. Люблинский суд Москвы 13 мая 2015 года отказался отправлять политика в колонию, продлив ему испытательный срок на три месяца, в 2016 году суд отказался заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше», напоминает «Интерфакс».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.17

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