Россельхознадзор грозит Турции молочным эмбарго / …под ограничения может попасть и продукция из Новой Зеландии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) угрожает запретить ввоз молочной продукции из Новой Зеландии и Турции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Россельхознадзора, за последнее время в 5 пробах сухого молока произведенной предприятием в Турции было обнаружено превышение микробиологических показателей, а в сливочном масле, произведенном на одном из предприятий Новой Зеландии, уже дважды обнаружены остатки тетрациклина – действующего вещества антибиотиков. При этом ветеринарные службы страны уверяют, что антибиотики не используются.

Россельхознадзор считает, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами обеих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации, и предупреждает, что в случае повторения нарушений, ввоз продукции будет ограничен.

Напомним, Россия запретила поставку турецких продуктов с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий военный самолет сбил российский бомбардировщик Су-24. Позже эмбарго частично сняли. Так, после официальных извинений Анкары правительство России с 9 октября 2016 года отменило запрет на поставки из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта этого года этот список дополнили гвоздика, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и капуста брокколи, а также соль.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.17

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