В суд поступило ходатайство об аресте «ивантеевского школьного стрелка»

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте 15-летнего подростка, который в минувший вторник напал на учителя, устроил стрельбу и взрывы в школе в подмосковной Ивантеевке. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, процесс пройдет в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

О намерении арестовать девятиклассника накануне сообщила пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что действия подростка квалифицированы как покушение на убийство (ч.3 ст.30, пп.«а, б, е, и» ч.2 ст.105 УК РФ).

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с пневматическим оружием и топором. В классе он достал оружие и произвел выстрел в сторону учительницы, а затем ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив различные телесные повреждения.

Комментируя случившееся, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова накануне сообщила, что ученики школы говорили директору о планах «стрелка», однако руководство учебного заведения не предприняло никаких мер.

По ее словам, родители сами купили подростку пневматическое оружие. При этом семья была благополучной.

Соседи ребенка рассказали РИА «Новости», что мальчик всегда был спокойным, «никогда не проявлял агрессию» и «ничего необычного» за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщали, что подросток систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.09.17

«Вариантов достаточно»: Россия думает над ответом на действия Вашингтона. / Жертвами урагана на Карибах стали шесть человек. В регионе есть российские туристы. / Оргкомитет по выдвижению Екатеринбурга на «Экспо-2025» возглавил вице-премьер Дворкович. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»