На Красной площади разбился рабочий

В центре Москвы на Красной площади во время монтажа декораций произошло ЧП: мужчина упал со строительных лесов и получил серьезные травмы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, 21-летний молодой человек занимался монтажом декораций на высоте пять метров.

В результате падения рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвонка. После ЧП он был госпитализирован в НИИ им. Н.Склифосовского.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.09.17

На исполнение указов Путина по зарплатам медиков не хватает 266 млрд рублей. / Трамп не пригласил Путина на встречу по реформе ООН. / В суд поступило ходатайство об аресте «ивантеевского школьного стрелка». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»