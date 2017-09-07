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российское информационное агентство 18+

Москва

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На Красной площади разбился рабочий

На Красной площади разбился рабочий

В центре Москвы на Красной площади во время монтажа декораций произошло ЧП: мужчина упал со строительных лесов и получил серьезные травмы, передает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, 21-летний молодой человек занимался монтажом декораций на высоте пять метров.

В результате падения рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвонка. После ЧП он был госпитализирован в НИИ им. Н.Склифосовского.

Москва, Мария Вяткина

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