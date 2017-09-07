Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:50 мск

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Суд приговорил захватчика банка с коробкой соли к 12 годам «строгача»

Суд приговорил захватчика банка с коробкой соли к 12 годам «строгача»

Сегодня Московский окружной военный суд признал бывшего бизнесмена, захватившего в августе 2016 года отделение «Ситибанка» в центре Москвы, Арама Петросяна виновным в терроризме. Он приговорен к 12 годам в колонии строгого режима, передает РАПСИ.

Отмечается, что суд установил Петросяну и «дополнительное ограничение свободы» на 1 год – после отбытия наказания для него будет установлен запрет на выезд за пределы Московской области и смену постоянного места жительства.

Адвокат осужденного Станислав Мальцев уже назвал приговор слишком жестоким и заявил о намерении его обжаловать.

Ранее он сообщал, что в ходе медицинской экспертизы у Петросяна было выявлено психическое расстройство, не требующее принудительного лечения, но влияющее на принятие самостоятельных решений.

Как сообщал «Новый День», вечером 24 августа 2016 года Петросян взял в заложники шестерых человек в отделении «Ситибанка» на Большой Никитской улице, и угрожал взрывом. На шее у него висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода. В числе требований, которые он выдвинул – признать на государственном уровне понятие банкротства болезнью и создать на государственном уровне новый институт, направленный на решение этих проблем.

Через несколько часов после переговоров с полицией Петросян отпустил всех заложников, а сам сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, а в коробке находилась соль.

По словам Петросяна, этим поступком он хотел привлечь внимание к проблеме банкротства. Предприниматель ранее занимался производством наборов первой помощи, но обанкротился. Он полностью признал вину и заявил, что не хотел никого убивать.

«Я не преступник, я никогда не нарушал закон, разве что гаишные нарушения. Какой же я преступник, если я пошел захватывать банк с паспортом и с открытым лицом?» – заявлял он.

Первоначально было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия»), по которой ему грозило лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Во вторник, 5 сентября, обвинение запросило для Петросяна 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Так как заложники, находившиеся в банке, были напуганы и чувствовали «реальную угрозу» своей жизни.

Москва, Мария Вяткина

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