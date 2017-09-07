Раскаяние не помогло: суд отправил «ивантеевского школьного стрелка» под арест

Басманный суд Москвы отправил под арест подростка, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки, на два месяца – до 5 ноября. Об этом сообщила судья Елена Ленская.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как подсудимый является несовершеннолетним. В настоящий момент известно, что в ходе обыска дома у мальчика были изъяты фрагменты пиротехнических изделий, бита с гвоздями, пули для травматического оружия и его составные части, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, мальчик подозревается в совершении преступления связанного с использованием самодельных взрывных устройств, которые он изготавливал в своей квартире, покушении на убийство, а также по ч. 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По словам адвоката Виктора Запрудского, подросток раскаивается в содеянном и просит прощения у потерпевших. Защитник подчеркнул, что никаких конфликтов в семье мальчика не было, и добавил, что родители также готовы принести извинения потерпевшим и будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред пострадавшим в результате ЧП.

Защитник также сообщил, что в связи с тем общественным резонансом, которое получило дело подростка, уже появились мошенники, спекулирующие на нем. «Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой «пятой колонне» это может быть интересно», – заявил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с пневматическим оружием и топором. В классе он достал оружие и произвел выстрел в сторону учительницы, а затем ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив различные телесные повреждения.

Комментируя случившееся, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова накануне сообщила, что ученики школы говорили директору о планах «стрелка», однако руководство учебного заведения не предприняло никаких мер. По ее словам, родители сами купили подростку пневматическое оружие.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.09.17

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