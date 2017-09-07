В Подмосковье рейсовый автобус попал в ДТП, есть раненые

Сегодня в Подмосковье произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате чего, по предварительным данным, ранения получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Это произошло около 11:00 на 30 километре Щелковского шоссе, передает РИАМО.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.09.17
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