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В Подмосковье рейсовый автобус попал в ДТП, есть раненые

В Подмосковье рейсовый автобус попал в ДТП, есть раненые

Сегодня в Подмосковье произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате чего, по предварительным данным, ранения получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Это произошло около 11:00 на 30 километре Щелковского шоссе, передает РИАМО.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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