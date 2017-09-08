В Москве мужчина упал с Крымского моста на борт теплохода

В Москве мужчина упал с Крымского моста на борт прогулочного теплохода и разбился. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теплоходе мужчину 45 лет с черепно-мозговой травмой, передают «Известия».

По данному факту организована доследстванная проверка.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.09.17

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