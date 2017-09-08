Пир во время чумы: Москва потратит на День города рекордную сумму

Траты на празднование Дня города в Москве станут рекордными за последние годы, в этом году власти потратят на 870-летний юбилей столицы 741,9 млн рублей, что в десятки раз превышает финансирование подобных мероприятий в регионах. Как свидетельствуют данные сайта госзакупок, это на 160 млн больше, чем в прошлом году.

Известно, что самое большое количество средств – 360,1 млн рублей – потрачено на праздничное оформление, передает РБК.

Столицу украсят декоративные кубы и другие фигуры, полотна, световые панно. При этом только на одну установку пяти декоративных композиций «Башня Шухова», согласно документации, выделено более 6 млн рублей.

Согласно смете, в целом на организацию мероприятий выделено 229,9 млн рублей. Разгон облаков обойдется московскому бюджету в 97,4 млн рублей, в то время как в прошлом году эта цифра составила 89 млн рублей.

Кроме этого в «чеке» значатся праздничные фейерверки, которые будут организованы во всех округах столицы. В Центральном округе салют запустят на Москве-реке возле Москворецкой и Раушской набережных и напротив стадиона «Лужники».Общая стоимость затрат на пиротехническое сопровождения празднования – 31,4 млн рублей.

Еще 22,9 млн рублей выделено на гонорары популярных исполнителей за выступления. Дороже всего Москве обойдется концерт Валерия Меладзе – на него потратят 3,3 млн рублей.

Кроме этого, Москва из своего бюджета оплатит 7,4 млн рублей на «Дни Москвы» в Пермском крае, которые нужны для «сохранения и укрепления дружественных связей» и «культурного сотрудничества» между регионами.

Таким образом нынешний юбилей станет самым дорогим Днем города за последние несколько лет. В прошлом году Москва потратила на празднование 580 млн рублей, а в 2014 году – 250 млн рублей.

На одного человека в этом году будет выделено чуть больше 60 рублей, для сравнения, в Петербурге всего 2,9 рубля.

Стоит отметить, что затраты Москвы на празднование Дня города в разы превышают бюджеты других городов-миллионников. Екатеринбург в этом году выделил на празднование 30 млн рублей, Нижний Новгород – 18,6 млн рублей Санкт-Петербург – 15,6 млн рублей.

По словам экспертов, такие огромные затраты в Москве окупиться не смогут, особенно учитывая ограничение на продажу алкоголя в общественных местах.

«Общепит и продажа сувениров не покроют расходы. Такие праздники – это имиджевые мероприятия, инвестиции в будущее», – считает директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина.

В то же время она отметила, что идея проводить в Москве каждый год праздник во время экономического кризиса в стране – «слишком амбициозна и не оправдана».

Москва, Мария Вяткина

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