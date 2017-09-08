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В Балашихе рухнула стена кинотеатра – пострадали 8 человек, в том числе ребенок

В Балашихе рухнула стена кинотеатра – пострадали 8 человек, в том числе ребенок

В подмосковной Балашихе произошло ЧП: в здании бывшего кинотеатра рухнула стена. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, обвал стены бывшего кинотеатра «Союз» на улице Фадеева, дом №2, произошел в 11:17. После обследования было установлено, что упала стена размером 6х8 м (48 кв. метров). В результате инцидента есть пострадавшие.

По предварительным данным, кирпичная кладка упала на торговые ряды. На месте в данный момент работают спасатели. Для ликвидации последствий ЧП было привлечено 42 человека и 13 единиц техники.

Как уточняет «Интерфакс», из-за обрушения пострадало 7 человек, в том числе 1 ребенок. По информации Life.ru, травмы получили восемь человек.

Предположительно, причиной происшествия могли стать нарушения при строительно-восстановительных работах, в том числе недостаточное укрепление конструкций.

Еще одной версией называют «критически аварийное состояние здания» – в таком случае, проведение работ в нем должно было быть запрещено.

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