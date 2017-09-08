Поножовщина в московском метро: на «Третьяковской» ранен мужчина

В московском метро на станции «Третьяковская» Калининско-Солнцевской линии метро неизвестный ранил мужчину ножом, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как сообщается, в полицию из медучреждения поступила телефонограмма о госпитализации со станции «Третьяковская» мужчины с ножевым ранением. Сотрудники правоохранительных органов все обстоятельства произошедшего и принимают меры к розыску злоумышленника.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.17

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