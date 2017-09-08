Обрушение «Союза» в Балашихе: СКР начал проверку обстоятельств ЧП

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП в подмосковной Балашихе, где сегодня обрушилась стена бывшего кинотеатра «Союз», в результате чего пострадали несколько человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка следственного ведомства.

Как установлено следствием, в микрорайоне Южный Балашихи произошло обрушение несущей стены здания кинотеатра при ведении строительных работ, в результате чего имеются пострадавшие, в том числе и ребенок.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также уточняется количество пострадавших», – говорится в сообщении СКР.

Ранее сообщалось, что после ЧП пять человек, в том числе ребенок, были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший был отпущен после осмотра медиками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.17

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