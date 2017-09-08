«Болотные» последствия: Удальцов допрошен в Следственном комитете

Сегодня лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, который отбыл заключение за организацию беспорядков на Болотной площади в 2012 году, вновь допрошен в связи с теми скандальными событиями.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, решение о его допросе было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями.

«Он допрошен о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году», – говорится в сообщении СКР.

Сам Удальцов сообщил «Интерфаксу», что отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя). Он также подчеркнул, что сам факт вызова считает элементом давления.

«Все показания были даны в период следствия на тот момент в ходе судебного процесса 2014 года, и добавить нечего», – сообщил Удальцов в СКР.

«Если власти рассчитывали от меня получить показания на других оппозиционеров и стравить нас между собой – это бессмысленно, для меня это неприемлемо. А если была задача оказать на меня давление и показать, что за мной продолжается пристальное наблюдение, это меня тоже не удивляет и не пугает – мне скрывать нечего, я свою деятельность продолжаю открыто и спокойно», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.17

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