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Удальцов вышел из ОВД: задержали по недоразумению

Удальцов вышел из ОВД: задержали по недоразумению
Фото из Twitter Анастасии Удальцовой

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отпущен из отдела полиции, куда был доставлен после задержания во время проведения одиночного пикета около здания Госдумы. Как сообщил сам политик, сотрудники полиции фактически признали, что произошло недоразумение – никаких протоколов не составлялось.

Удальцов также отметил, что с ним и его соратником Алексеем Воронцовым, также задержанным во время пикета, в ОВД «Тверское» была проведена профилактическая беседа.

Как сообщал ранее «Новый День», Удальцов и Воронцов проводили одиночные пикеты с требованием широкой амнистии в связи со 100-летием Великой октябрьской революции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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