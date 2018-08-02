Дрязги «болотного дела»: суд не стал взыскивать с Удальцова 43 тысяч за потерянные дубинки

Судебные споры после «болотных протестов» 2012 года не утихают уже шестой год, однако «предметы» тяжб становятся все более странными. Сегодня Нагатинского мировой суд не стал взыскивать с лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова 43 тысячи рублей за потерянные в результате акций дубинки и рации.
Известно, что истцом по делу выступило управление на транспорте по ЦФО МВД РФ, а ответчиками помимо Удальцова, являлись известные оппозиционные активисты Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева.
«Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», – цитирует сообщение пресс-службы суда «Интерфакс».
Как пояснил Удальцов, иск был предъявлен на 43 с лишним тысячи рублей «именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции «Волна».
При этом он выразил уверенность, что иск был связан с тем, что после истечения срока давности по так называемому «болотному делу» они с Развозжаевым обращались в Следственный комитет и суд с требованием вернуть имущество, которое было арестовано еще в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.
«У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск. Будем разбираться, не истекли ли сроки давности», – подчеркнул он.
Напомним, 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошел санкционированный «Марш миллионов», который перерос в беспорядки и столкновения с сотруднирками правоохранительных орагнов. В итоге было задержано 400 человек, пострадали 54 полицейских.
24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. 8 августа 2017 года Удальцов покинул стены колонии в Тамбовской области, отсидев полный срок наказания.
11 июля 2018 года на сайте «Левого фронта» сообщили об иске Управления на транспорте. Отмечалось, что речь идет о взыскании 43,8 тысячи рублей.
Развозжаев тогда подчеркнул, что в деле, «помимо этих палок, фигурировали и палки иных подразделений МВД, а также шлемы и прочее».
«Но самое неприятное то, что там, по версии следствия, было уничтожено асфальта почти на 30 млн рублей, и, если на нас будут вещать и этот мифический асфальт, то, конечно, тем самым они серьёзно ограничат нашу деятельность. Думаю, это и является их конечной целью», – отмечал тогда оппозиционер.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 02.08.18
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