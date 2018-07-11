МВД предъявило «болотникам» счет за потерянные палки и радиостанции

Скандальное «Болотное дело» даже спустя шесть лет не «отпускает» своих фигурантов. Управление на транспорте по Центральному федеральному округу МВД намерено взыскать с оппозиционеров ущерб за утраченное имущество после протестной акции в мае 2012 года – это пять резиновых палок и две радиостанции «Волна».

Как ожидается, 25 июля судебный участок мирового судьи №242 в Москве приступит к рассмотрению иска по существу. Ответчиками по нему проходят шесть человек – Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева, передает РАПСИ.

Как сообщается на сайте «Левого фронта», речь идет о взыскании 43,8 тысячи рублей.

«В данной ситуации удивляет, почему Управление на транспорте ждало так долго, ведь приговор в отношении Удальцова и Развозжаева вступил в законную силу в марте 2015 года, а в отношении других фигурантов – еще раньше, – отмечается на сайте движения. – Срок исковой давности по гражданским искам, связанным с «болотным» делом, истек в марте 2018 года, однако теперь неожиданно появилось исковое заявление».

В «Левом фронте» не исключают, что появление иска связано с попытками Удальцова и Развозжаева «вернуть свое имущество, которое еще в 2012 году было арестовано в целях обеспечения возможных гражданских исков, а также нацелено на создание новых проблем представителям оппозиции».

Член исполкома «Левого фронта» Леонид Развозжаев напомнил, что в деле, «помимо этих палок, фигурировали и палки иных подразделений МВД, а также шлемы и прочее».

«Но самое неприятное то, что там, по версии следствия, было уничтожено асфальта почти на 30 млн рублей, и, если на нас будут вещать и этот мифический асфальт, то, конечно, тем самым они серьёзно ограничат нашу деятельность, – отметил оппозиционер на своей странице в Facebook. – Думаю, это и является их конечной целью».

Напомним, 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошел санкционированный «Марш миллионов», который перерос в беспорядки и столкновения с правоохранителями. В итоге было задержано 400 человек, пострадали 54 полицейских.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.07.18

Опрос: Россияне третий месяц подряд тратят в магазинах все меньше. / Мошенником, обманувшим саудовского болельщика на 15 млн рублей, оказался ливанец. / Россия может выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»