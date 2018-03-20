У Путина остался максимум год: дальше возможен всплеск социального недовольства Леонид Развозжаев об итогах выборов и дальнейших перспективах

«Левый поворот» во внутрироссийской политике может быть совершен действующим президентом РФ Владимиром Путиным, но для этого потребуется огромное давление широких слоёв общества. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил член исполкома «Левого фронта» Леонид Развозжаев. По его оценке, запас времени у главы государства не очень большой – максимум год, после чего возможен всплеск социального недовольства.

Комментируя итоги президентских выборов, Развозжаев обратил внимание, что российская власть «не на шутку перепугалась единого кандидата от лево-патриотических сил», а прошедшую кампанию можно расценить, «как самую грязную за всю историю» – на избирателей воздействовали «потоки лжи, вылитой СМИ» на кандидата от КПРФ и лево-патриотических сил Павла Грудинина.

«Я работал на агитационных мероприятиях, приходилось конкретно контактировать с избирателями на улицах, – поделился Развозжаев. – Многие буквально кидались на наших агитаторов с обвинениями – с фактически пересказами сюжетов из СМИ. Если нашим агитаторам удавалось начать спокойный разговор с подобными гражданами, то за 10 минут они меняли точку зрения. По большому счёту, у нас просто не хватило организационных ресурсов, волонтёров, агитаторов, агитационного материала, более чёткого и профессионального подхода».

Развозжаев считает, что отчасти виноваты те, кто поддержал бойкот Алексея Навального, и осложнили возможность набора волонтеров. Он также сожалеет, что «ряд региональных руководителей КПРФ откровенно саботировали агитационные мероприятия».

«О причинах этого я сейчас говорить не буду, но, надеюсь, руководство КПРФ знает эти факты и сделает организационные выводы. Но также хочу упомянуть регионы, где весь личный состав КПРФ, включая руководителей региональных отделений, сутками вели агитационные бои. Чаще всего там и результат оказался достаточно высокий», – отметил член исполкома «Левого фронта».

Развозжаев утверждает, что есть данные о «фактах прямой фальсификации в пользу Путина непосредственно в день голосования, вбросах бюллетеней, каруселях, приписках», которые «зафиксированы на видео и другими способами».

«Лично мне известно, что по ряду случаев наблюдателями от Грудинина уже подаются жалобы. Надеюсь, подобных фактов будет достаточно, чтобы общество окончательно пришло к выводу – выборы прошли нечестно, недемократично и соответственно законными признаны быть не могут», – заявил он.

По мнению Развозжаева, «своей лихорадочной панической реакцией в СМИ власть дала ясный сигнал людям, что только за левыми может пойти большая часть граждан, что левые патриоты представляют реальную опасность для кремлёвской олигархической системы».

«Власть тем самым как бы проговорилась, что в обществе – гигантский запрос на левый поворот», – считает член исполкома «Левого фронта».

В то же время он подчеркнул, что лево-патриотические силы не считают себя проигравшими. Второе место Грудинина Развозжаев назвал хорошим результатом «с учётом всех упомянутых обстоятельств».

«За Грудинина проголосовало примерно около 10 миллионов человек. Уверен, всех их можно в той или иной степени привлечь к активной политической деятельности. Если нам удастся это сделать, то перемены в России начнутся гораздо раньше, чем мы об этом можем думать», – сказал он.

Развозжаев отметил, что не в курсе планов Грудинина, однако заверил, что «Левый фронт» продолжит борьбу «за социалистическую альтернативу», и предложил выступать оппозиции единым фронтом даже при наличии разногласий.

«Я сторонник широкой коалиции разных оппозиционных сил», – отметил Развозжаев, пояснив, что в этом случае можно потребовать от власти коренной смены состава правительства.

«В кабинет (министров) должны войти представители левых, особенно на ключевые экономические и социально значимые посты. В идеале новым премьер-министром должен стать представитель левой идеологии – таким человеком мог бы стать, например, Грудинин или Глазьев», – предположил Развозжаев.

Смена правительства, по его мнению, единственный шанс избежать серьёзных экономических и политических катаклизмов. «Счёт времени до начала активного народного недовольства, на мой взгляд, исчисляется месяцами – одним годом. Левые – единственные, кто сегодня может остановить катастрофу. Ведь выборы показали, что страну воротит от либералов разного уровня», – заявил оппозиционер.

По его оценке, высокий результат Путина на выборах объясняется тем, что СМИ перепугали людей угрозами с Запада и возврата 1990-х. «Это кинуло миллионы избирателей в объятия Путина, у которого все еще насквозь прозападное ультралиберальное правительство, нагло продолжающее политику 90-х», – сказал он и подчеркнул, что именно «об этом безобразии» «левые и должны сегодня говорить обществу и требовать смены социально-экономического курса страны».

«Уверен, если всё будем делать правильно и настойчиво, левый поворот может быть совершён Путиным, но для этого нужно огромное давление широких слоёв общества», – заключил он.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.03.18

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