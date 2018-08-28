«Моего мужа намеренно калечат»: Удальцов возвращен в спецприемник

Лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов после госпитализации вновь переведен в спецприемник после решения врача, который посчитал его здоровым. Как считает жена оппозиционера Анастасия Удальцова, ее мужа намеренно калечат – «назвать здоровым человека, две недели ведущим сухую голодовку – это за гранью».

«Я разговаривала с ним вчера вечером, звонил уже из спецприемника – у него по-прежнему болят почки, темнеет в глазах, ЕМУ ПЛОХО. И не может быть хорошо человеку, две недели голодающему на сухую. Считаю, что моего мужа намеренно калечат. Мало было посадить по беспределу – надо еще угробить здоровье», – подчеркнула Удальцова в комментарии в социальных сетях.

Жена лидера «Левого фронта» также заявила, что намерена направить обращения в правозащитные организации, в том числе уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы посодействовали его госпитализации и обеспечению полноценного восстановления здоровья.

«А заодно неплохо было бы разобраться, почему невиновного человека можно просто схватить на улице, закрыть без состава правонарушения и держать месяц под арестом, оторвав от семьи, работы и полноценной жизни?» – отметила Удальцова.

Как сообщал «Новый День», в середине августа Мещанский суд Москвы заключил под стражу Удальцова на 30 суток за акцию перед началом согласованного митинга 28 июля. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). При этом в день акции никаких претензий лидеру «Левого фронта» не предъявлялось. Как заявляли соратники Удальцова, его арестовали, чтобы «изолировать от подготовки» митинга 2 сентября против повышения пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

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