«Антикапитализм-2017»: в Москве задержан лидер «Левого фронта»

Сегодня в Москве задержан лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, который намеревался вместе с соратниками устроить в центре российской столицы протестные народные гуляния после запрета акции «Антикапитализм-2017». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил в своем твиттере сам политик.

Удальцов был задержан на подходе к Страстному бульвару. Вместе с ним полиция препроводила в автозак еще несколько человек.

«Шли спокойно, без плакатов и лозунгов – сотрудники полиции подошли и сказали, что они «собрались для проведения несанкционированной акции», – говорится в сообщении.

Удальцов уточнил, что задержания активистов, которые не отличаются от обычных пешеходов, продолжаются. По его данным, сотрудники полиции задержали около 30 человек.

Как сообщал «Новый День», представители левых организаций и движений подали заявку на проведение на Страстном бульваре в Москве марша «Антикапитализм 2017», однако мероприятие не согласовано властями российской столицы. В ответ оргкомитет акции заявил о проведении протестных народных гуляний.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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