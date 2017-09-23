Удальцов получил обвинение в нарушении правил проведения митинга То же самое вменяется лидеру «Другой России» Эдуарду Лимонову

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, который сегодня был задержан полицией в центре Москвы, обвиняется ст. 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил организации митинга. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается в микроблоге политика.

«Сергей Удальцов с протоколом не согласен, будет оспаривать задержание в суде», – отмечается в твиттере. В другом сообщении говорится, что политик будет оставлен в ОВД «Тверское» до понедельника, когда пройдет суд.

Вместе с тем, Удальцов сообщил «Интерфаксу», что, помимо него, аналогичный протокол составлен в отношении лидера незарегистрированной партии «Другая Россия», писателя Эдуарда Лимонова, который после составления протокола вышел на свободу.

Как сообщал «Новый День», сегодня днем Удальцов и порядка 50-ти его соратников были задержаны в центре Москвы перед началом протестных народных гуляний после запрета шествия митинга «Антикапитализм». Сотрудники полиции расценили это как несанкционированную акцию, которая, в том числе, мешает проходу граждан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.09.17

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