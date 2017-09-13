В Москве задержан Сергей Удальцов

В Москве около здания Госдумы, где сегодня началась осенняя сессия, задержан лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов во время одиночного пикета с требованием широкой амнистии к 100-летию Великой октябрьской революции.

Как сообщила жена Удальцова Анастасия, вместе с лидером задержан Алексей Воронцов, который в тот момент стоял с плакатом. «Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом», – сообщила она в комментарии «Интерфаксу».

Отмечается, что задержанные были препровождены в ОВД «Тверское».

Удальцов вышел на свободу из колонии общего режима в Тамбовской области почти месяц назад. В июле 2014 он и его соратник Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы за организацию беспорядков на Болотной площади в 2012 году. Сами осужденные и их сторонники назвали это уголовное преследование политически мотивированным.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.17

Ведущие Ургант и Соловьев обменялись «любезностями» на ТВ. / Абсолютно здоровых детей в России становится все меньше. / Скандал вокруг «Матильды» вывел Мединского из себя: «Мое терпение закончилось». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»