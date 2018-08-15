Власть пошла по головам: противников пенсионной реформы начали сажать

Российские власти, опасаясь активных борцов с пенсионной реформой и недовольства населения, пытаются обезглавить протестную кампанию. В ход идут задержания ее лидеров. Об этом говорится в заявлении исполкома движения «Левый фронт». По мнению авторов, оппозиционера Сергея Удальцова арестовали, чтобы «изолировать от подготовки митинга 2 сентября».

Как известно, накануне Мещанский суд Москвы заключил под стражу оппозиционера на 30 суток за акцию перед началом согласованного митинга 28 июля. Удальцова признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). При этом в день акции никаких претензий лидеру ЛФ не предъявляли.

«Эта акция была согласована, но Сергея на месяц отправили в камеру за то, что он якобы сжёг на ней несколько листов бумаги с портретами членов правительства, несущих ответственность за людоедскую пенсионную реформу», – поясняют в исполкоме.

По мнению авторов, власть, «как и в 2011-2012 годах, боится» протестов, ведь «повышением пенсионного возраста недовольны 90% россиян».

«Падают раздутые пропагандой рейтинги ЕР, Медведева и Путина. А Левый фронт и лично Сергей был и остаётся одним из главных организаторов и координаторов протестной кампании», – считают в исполкоме.

Оппозиционеры призывают поддержать Удальцова и сообщают, что он объявил «голодовку в знак протеста».

«Он будет ее держать, чего бы ему это не стоило. Ему нужна наша – и ваша – солидарность! Мы призываем всех честных людей выходить 2 сентября на улицы и протестовать против наглого ограбления нашего народа горсткой жирующих олигархов», – говорится в заявлении исполкома.

Москва, Ольга Ветрова

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