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В Москве задержан гендиректор «РН-Сахалинморнефтегаз» за коммерческий подкуп

В Москве задержан гендиректор «РН-Сахалинморнефтегаз» за коммерческий подкуп

В Москве задержан генеральный директор ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» по подозрению в коммерческом подкупе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, подозреваемый глава нефтегазовой компании договорился с группой лиц получить 1 млн рублей путем коммерческого подкупа. 9 сентября он, находясь на территории Москвы, получил от представителя одной из коммерческой компании 1 млн рублей за содействие в допуске к участию в тендере.

Мужчина был задержан при передаче денег стражами правопорядка и сотрудниками службы собственной безопасности «Роснефти».

Возбуждено уголовное дело по ч.8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения в отношении фигуранта.

Москва, Мария Вяткина

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