«Гореть за Матильду»: около адвокатской коллегии, которая защищает Учителя, сожжены автомобили / Поклонская назвала это провокацией

В Москве трое неизвестных подожгли два машины, припаркованные у офиса адвокатской коллегии Pen & Paper, одним из клиентов которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель. Об этом сегодня сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

«Пока Поклонская рассказывает всем о каких то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, её сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причём происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису. В 5 30 утра. С добрым утром, страна»? – отметил Добрынин на свой странице в «Фейсбуке» и опубликовал фото сгоревших машин.

Как уточняет РБК, у адвокатской конторы в связи с инцидентом будет «огромное количество вопросов» к депутату Государственной думы Наталье Поклонской, которая обрушилась с ярой критикой на фильм «Матильда» за то, что он якобы порочит память последнего российского императора Николая II, канонизированного РПЦ.

«Мы хотим понимать, какое она имеет отношение к своим сторонникам и имеет ли она какое-либо отношение к подобным сторонникам, поддерживает ли она их. Это касается вопросов морали. Что касается скучных правовых вопросов, то мы обязательно зададим их ей в ближайшее время. Мы бы не хотели заранее раскрывать нашим оппонентам наш юридический план, они будут о нем узнавать по мере его реализации», – подчеркнул Добрынин.

Между тем, сама Поклонская, комментируя ЧП, обвинила Алексея Учителя и его сторонников в попытках «выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов».

«Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом тщательнейшим образом расследовать случившийся инцидент с прожогом машины у офиса г-на Добрынина. Оценить всю совокупность ситуации с учётом простого правила: кому это выгодно? Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял? Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?», – прокомментировала ситуацию парламентарий в социальных сетях.

По мнению депутата, «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве, что и показали состоявшиеся вчера крестные ходы и молитвенные стояния».

«Любая провокация всегда направлена на то, чтобы получить от провоцируемого какую-либо ожидаемую реакцию. Очень надеюсь, что те, у кого есть совесть и разум – прекрасно видят это», – подчеркнула Поклонская.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», более 100 организаций, связанных с прокатом «Матильды», получили угрозы. При этом 31 августа неизвестные забросали студию режиссера в Санкт-Петербурге коктейлями Молотова. 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний царебожник Денис Мурашов поджег ККТ «Космос». Мужчина на «УАЗе» с газовыми баллонами и полупустыми бочками с бензином врезался в здание ККТ и бросил во входную группу коктейль Молотова, после чего скрылся. После инцидента он самостоятельно обратился в больницу в связи с ожогами, где его задержали полицейские.

Москва, Мария Вяткина

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