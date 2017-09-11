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В Москве задержаны подозреваемые в зверском убийстве двух человек и их расчленении

В Москве задержаны подозреваемые в зверском убийстве двух человек и их расчленении

В Москве задержаны подозреваемые в убийстве двух жителей столицы, останки которых обнаружены на берегу Москвы-реки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что 29 июля на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, содержавшие фрагменты тела женщины. Позднее, днем 1 августа, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, на том же берегу были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека.

В ходе расследования уголовного дела установлены личности потерпевших, ими оказались двое жителей столицы. За их убийство задержаны мужчина и две женщины, которым предъявлено обвинение, и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

В СКР уточнили, что приоритетной версией следствия является совершение преступления из корыстных побуждений с целью незаконного завладения недвижимостью.

Вместе с тем следователи проверяют причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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