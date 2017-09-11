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Жириновский объявил войну КПРФ и Зюганову

Жириновский объявил войну КПРФ и Зюганову

ЛДПР начнет всероссийскую пропагандистскую кампанию против КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова. Об этом заявил главный либерал-демократ страны Владимир Жириновский. По его словам, компартия и ее руководитель предали идеалы Владимира Ленина и Иосифа Сталина и превратились в «могильщиков» коммунизма.

«ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ – по всей стране. Через свою газету, под названием «жириновщина». Теперь мы будем вести пропаганду «зюгановщина» по всей стране», – сказал Жириновский, слова которого цитирует «Интерфакс».

Лидер ЛДПР пообещал вести пропаганду против левых, КПРФ и лично Геннадия Зюганова. По его словам, такая пропаганда будет «самой жесткой и против Зюганова как могильщика коммунизма в нашей стране, предателя идеалов Ленина, Сталина».

В ответ лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил, что такие обещания Жириновского звучали и ранее, сейчас они связаны с «провалом» либерал-демократов на прошедших выборах.

«Он ее (антикоммунистическую кампанию) и проводил беспардонно и беспощадно. Вы слышали его выступления, которые были за гранью всего возможного. Сейчас он сгоряча не знает, на ком отыграться. Провалил выборную кампанию, столько денег угробил», – сказал Зюганов в комментарии РИА «Новости».

Москва, Анастасия Смирнова

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