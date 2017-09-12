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В Москве фельдшер скорой помощи получил ножевое ранение

В Москве фельдшер скорой помощи получил ножевое ранение

Сегодня утром неизвестный напал на фельдшера скорой медицинской помощи и нанес ему ножевое ранение. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, утром вблизи городской больницы на Ленинском проспекте неизвестный мужчина подбежал к фельдшеру скорой помощи и нанес ему удар ножом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Медицинский работник госпитализирован в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь, на данный момент его жизни ничего не угрожает, уточнили в СКР.

В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин случившегося. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются личность и местонахождение нападавшего.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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