В Москве около трех вокзалов обнаружен мужчина с простреленной головой

В подземном переходе около станции метро «Комсомольская» обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По данным полиции, инцидент произошел в понедельник вечером. Сообщается, что найденный мужчина 1987 года рождения с простреленной головой госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 12.09.17
Жители России перечислили свои главные страхи. / В Москве фельдшер скорой помощи получил ножевое ранение. / Из-за неограниченного экспорта береза в России оказалась в дефиците. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»