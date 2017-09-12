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В Москве около трех вокзалов обнаружен мужчина с простреленной головой

В Москве около трех вокзалов обнаружен мужчина с простреленной головой

В подземном переходе около станции метро «Комсомольская» обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник вечером. Сообщается, что найденный мужчина 1987 года рождения с простреленной головой госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.

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