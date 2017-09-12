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В Подмосковье на взятке попалась зампред быковского Совета депутатов

В Подмосковье на взятке попалась зампред быковского Совета депутатов

В подмосковном Раменском районе задержана заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Быково. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размене.

По данным ведомства, в июне между администрацией городского поселения Быково и ООО «Дорожный эксперт» был заключен муниципальный контракт на сумму около 3 млн рублей, «в связи с чем у подозреваемой возник умысел направленный на получение взятки в размере 10% от суммы контракта за общее покровительство через посредника, не осведомленного о ее преступных действиях».

«6 сентября 2017 года при получении денежных средств от представителя ООО «Дорожный эксперт» посредник и подозреваемая были задержаны сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России по Московской области», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, свою вину в ходе допроса признала полностью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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