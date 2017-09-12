ЧП в Подмосковье: поезд раздавил легковой автомобиль

Сегодня утром железнодорожном переезде на перегоне Рязановка – Кривандино Казанского направления Московской железной дороги произошла авария: поезд раздавил легковой автомобиль, в результате чего водитель машины погиб. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной магистрали.

По данным МЖД, ЧП произошло в 10:43. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал сигнализации перед приближающимся рельсовым автобусом.

«Машинист поезда подал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Локомотивная бригада и пассажиры рельсового автобуса не пострадали», – говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что авария практически не повлияла на график движения поездов – с опозданием до полутора часов следует только данный рельсовый автобус.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.17

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