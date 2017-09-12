В Москве против сотрудника полиции возбуждено уголовное дело: пьяный за рулем насмерть сбил мотоциклиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТА с участием сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил мотоциклиста. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, вечером 6 сентября сотрудник полиции, управляя автомобилем марки «Форд Мондео» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по эстакаде на Можайском шоссе в городе Москве, где допустил столкновение с мотоциклом марки «Хонда VER800». В результате происшествия байкер от полученных повреждений скончался на месте, а водитель иномарки был доставлен в больницу, где сейчас проходит курс лечения.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. После улучшения состояния здоровья водителя автомобиля с ним будут проведены следственные действия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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