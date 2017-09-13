Дело о вымогательстве экс-главы МЭР: Улюкаев показал Сечину два пальца

Сегодня стали известны новые подробности обстоятельств вымогательства взятки бывшим министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как выяснилось, обвинение строится, в том числе, на «двух пальцах», которые показал экс-министр Сечину, а этом инициатором телефонного разговора в день задержания бывшего главы МЭР был руководитель нефтяной компании.

Как прозвучало в ходе слушаний, которые проходят в Замоскворецком суде Москвы, по время игры в бильярд Улюкаев показал Сечину два пальца – «знак победы», что, по мнению гособвинения, должно означать сумму взятки.

«Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», – говорится в оглашенных ранее прокурором материалах дела. Адвокат экс-министра подтвердила «Интерфаксу», что так действительно говорится в показаниях главы «Роснефти».

«В своих показаниях Сечин действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом ввиду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», – сказала адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе.

Она отметила, что если такой жест был показан при игре в бильярд, он мог означать все что угодно, например, «знак победы».

Сегодня же сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин дал в качестве свидетеля обвинения, рассказав, что участвовал в обеспечении безопасности Сечина на саммите и видел как глава компании, министр экономики и руководитель ВТБ Андрей Костин играют в бильярд и общаются между собой. При этом, отвечая на вопрос прокурора, Деревякин заявил, что никаких жестов со стороны Улюкаева не видел.

Примечательно, что бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина во время допроса в качестве свидетеля заявила, что инициатором телефонного разговора экс-министра с Сечиным в день задержания Улюкаева был именно глава «Роснефти», передает РАПСИ.

«Да, я получила звонок от секретаря Сечина и подготовила звонок. Я сообщила руководителю об этом посредством электронного письма», – сказала бывший секретарь экс-министра.

Защита Улюкаева заявила, что факт того, что звонок был инициирован Сечиным – важнейшее обстоятельство данного уголовного дела.

Как известно, Улюкаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Согласно обвинительному заключению, экс-министр потребовал от главы «Роснефти» взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по приватизации «Башнефти». Обвинение считает, что в случае отказа выплатить незаконное вознаграждение Улюкаев угрожал чинить препятствия законной деятельности «Роснефти».

Экс-министр был задержан оперативными сотрудниками ФСБ 14 ноября 2016 года после встречи с Сечиным, на которой, предположительно были переданы денежные средства в размере двух миллионов долларов США. На первом заседании по существу уголовного дела Улюкаев не признал вину в получении взятки, подсудимый также заявил, что в действительности имела место провокация и ложный донос со стороны руководителя «Роснефти» и главы службы безопасности компании.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил своим указом Улюкаева от должности министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия. Судом наложен арест на 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму свыше 564 млн рублей, принадлежащие экс-министру.

Москва, Светлана Антонова

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