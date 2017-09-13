Смертельное ДТП в Подмосковье: «Ягуар» сбил лося

В Московской области произошло страшно дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Jaguar сбил лося, в результате чего животное и водитель иномарки погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ЧП произошло на 129-ом км Минского шоссе около 5:35 утра., передает РИА «Новости». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Ранее, 11 сентября, на трассе «Москва-Санкт-Петербург» (М-10) в результате аналогичного ДТП погибло три человека. Водитель грузовика, объезжая выбежавшего на дорогу лося, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Ford. В результате аварии погибли водитель и два пассажира Ford. Шофер грузовика с травмами был доставлен в районную больницу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.09.17

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