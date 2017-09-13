Среда, 13 сентября 2017, 15:39 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Смертельное ДТП в Подмосковье: «Ягуар» сбил лося

Смертельное ДТП в Подмосковье: «Ягуар» сбил лося

В Московской области произошло страшно дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Jaguar сбил лося, в результате чего животное и водитель иномарки погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ЧП произошло на 129-ом км Минского шоссе около 5:35 утра., передает РИА «Новости». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Ранее, 11 сентября, на трассе «Москва-Санкт-Петербург» (М-10) в результате аналогичного ДТП погибло три человека. Водитель грузовика, объезжая выбежавшего на дорогу лося, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Ford. В результате аварии погибли водитель и два пассажира Ford. Шофер грузовика с травмами был доставлен в районную больницу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.09.17

Евро официально стал дороже 69 рублей. / СКР: Замглавы ФСИН России подозревается в крупной растрате. / Еще десяток крупных городов России попали под удар телефонных террористов: массовые эвакуации продолжаются. Спецслужбы ищут организаторов провокаций с лже-минированием.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: поезд раздавил легковой автомобиль

В Подмосковье на взятке попалась зампред быковского Совета депутатов

Двое мужчин погибли в Подмосковье, попав под электричку

Обрушение кинотеатра в Балашихе: СКР возбудил уголовное дело

Обрушение «Союза» в Балашихе: СКР начал проверку обстоятельств ЧП

Обрушение «Союза» в Балашихе: пять человек госпитализированы

В Балашихе рухнула стена кинотеатра – пострадали 8 человек, в том числе ребенок

В Подмосковье рейсовый автобус попал в ДТП, есть раненые
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Экономика /

СПЧ ООН: санкции обошлись российской экономике в 55 млрд долларов

Культура /

«Матильда» не оскорбляет память Николая II»: Мединский обвинил Поклонскую в цензуре, дискредитации культуры и РПЦ

«Новая» Москва станет турецкой

В мире /

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

Евро официально стал дороже 69 рублей

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости