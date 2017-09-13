Среда, 13 сентября 2017, 15:38 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

«Новая» Москва станет турецкой

«Новая» Москва станет турецкой

Московские власти готовы отдать «новую» Москву для «освоения» турецким компаниям. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Чиновник подчеркнул, турецкие компании смогут принять участие в проектах на территории «новой» Москвы как в качестве подрядчиков, так и инвесторов и добавил, что официальные переговоры между Москвой и Анкарой будут проведены в ближайшее время.

«Турецкая делегация приедет к нам. Мы будем с ними обсуждать не только реализацию проектов в качестве подрядчиков, но и как инвесторов. Турецкие инвестиционные компании заинтересовала возможность участия в создании проектов с местами приложения труда», – цитирует Жидкина .

При этом глава департамента отметил, что определенные «договоренности» по преференциям, на которые столица готова пойти, уже есть. В частности, известно, что Москва может предоставить турецким строительным компаниям льготы на налогообложение, дотации на инженерную инфраструктуру и обеспечить льготное получение земельных участков.

Заместитель министра окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Джейлан уже подтвердил интерес турецкой стороны к данному проекту.

«С представителем правительства Москвы – господином Жидкиным – мы провели очень хорошую встречу, обсудили важные вопросы. Он нам рассказал о проекте Новая Москва, о деталях данного проекта... Мы бы хотели, чтобы в проекте, который будет реализовываться до 2035 года, также приняли участие турецкие подрядные компании. Мы готовы к сотрудничеству», – заявил Джейлан.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.09.17

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400. / Смертельное ДТП в Подмосковье: «Ягуар» сбил лося. / Евро официально стал дороже 69 рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / правительство Москвы

Игорь Минтусов: Московским властям выгодны «унылые» выборы

Пир во время чумы: Москва потратит на День города рекордную сумму

«Дикие вещи»: Жириновский потребовал от Собянина отправить в отставку главу управы Северное Медведково

Отмучились? Собянин объявил о завершении ремонта исторической части Москвы

Москва потратит на тюльпаны 157 млн рублей

«Настюша» попала под рейдерский пресс

Собянин анонсировал новые миллиардные преобразования в Москве

На юго-западе Москвы определены 38 площадок под реновацию
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Экономика /

СПЧ ООН: санкции обошлись российской экономике в 55 млрд долларов

Культура /

«Матильда» не оскорбляет память Николая II»: Мединский обвинил Поклонскую в цензуре, дискредитации культуры и РПЦ

В мире /

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

Смертельное ДТП в Подмосковье: «Ягуар» сбил лося

Евро официально стал дороже 69 рублей

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости