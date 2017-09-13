Смертельный наркоз: в Подмосковье молодой человек скончался в больнице от анафилактического шока

В подмосковном городе Электросталь молодой человек 1994 года рождения умер в больнице от анафилактического шока после наркоза. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, погибший поступил в стационар травматологического отделения ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» в августе 2017 года. Ему была проведена плановая операция, однако спустя семь дней он скончался в реанимационном отделении лечебного учреждения. По предварительным данным, причиной смерти стала анафилактическая реакция организма после введения наркоза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.17

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