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Смертельный наркоз: в Подмосковье молодой человек скончался в больнице от анафилактического шока

Смертельный наркоз: в Подмосковье молодой человек скончался в больнице от анафилактического шока

В подмосковном городе Электросталь молодой человек 1994 года рождения умер в больнице от анафилактического шока после наркоза. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, погибший поступил в стационар травматологического отделения ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» в августе 2017 года. Ему была проведена плановая операция, однако спустя семь дней он скончался в реанимационном отделении лечебного учреждения. По предварительным данным, причиной смерти стала анафилактическая реакция организма после введения наркоза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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