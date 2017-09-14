Начальник пункта подмосковной полиции задержан за рекордную взятку

В Подмосковье сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области задержан начальник Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, он подозревается в получении 17,5 млн рублей за благоприятное разрешение хода расследования уголовного.

По данному факту следователям СО по г. Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УУ РФ «Получение взятки».

В настоящее время назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

«Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – добавила Петрова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.17

Москва возразила Госдепу на предложение ввести миротворцев на границу России и Донбасса: «Это не зона напряженности». / «Победа» получила очередной штраф за отсутствие места для пассажира с билетом. / «Выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят»: посетители разорили парк «Зарядье». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»