«Земельная» разборка в Подмосковье: три человека погибли

В Подмосковье мужчина зарезал своего 60-летнего соседа и его 84-летнюю мать из-за спора о разделе земельного участка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне около 22:40 в одном из домов в посёлке Кратово Раменского района. Во время совместного распития спиртных напитков между 53-летним мужчиной и погибшими произошла ссора из-за раздела земельного участка. В результате он нанес своим соседям ножевые ранения в область шеи и головы, от которых они скончались на месте.

После этого мужчина вернулся к себе домой, где впоследствии был обнаружен его труп с простреленной головой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В настоящий момент время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.09.17

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