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В Москве раскрыта «строительная» махинация: подозреваемые отправлены под домашний арест

В Москве раскрыта «строительная» махинация: подозреваемые отправлены под домашний арест

В Москве суд поместил под домашний арест 39-летнего заместителя главы ООО «Центрстройинвест-2000» Алексея Милованова и 38-летнего исполняющего директора по строительному контролю и техническому надзору АНО «Политехинжиниринг» Андрея Хацкевича по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с 28 июля по 11 августа 2017 года обвиняемые получили от представителя ООО «Центрстройинвест-2000» 630 тысяч рублей. Деньги предназначались для «фактического подтверждения» объемов выполненных работ компанией ООО «Центрстройинвест-2000» и дальнейшее подписание актов выполненных работ формы КС-2.

11 сентября оба подозреваемых были задержаны. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Оба уже признали свою вину.

Москва, Мария Вяткина

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